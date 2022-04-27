الانتهاء من مشروع إنشاء وحدة إسعاف جريس ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى أشمون

المنوفية - محمد فتحى

أكد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية ،علي الإنتهاء من تسليم مشروع جديد بقطاع الصحة بقري أشمون، حيث تم الانتهاء من إنشاء وحدة إسعاف جريس بنسبة تنفيذ 100%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون، بحضور وليد الورداني رئيس الوحدة المحلية بجريس، وياسمين البوهي سكرتير الوحدة، ومندوبي هيئة الإسعاف والصحة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة للمشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز أشمون.



وأشار النمر إلى أنه تم إنشاء وحدة إسعاف جريس علي مساحة حوالي420م²لخدمة أهالي القرية والمناطق المجاورة ولتلبية احتياجاتهم من هذا المرفق الحيوي لسرعة تقديم الخدمات الإسعافية للمرضي، مما يسمح بسرعة الوصول لنقل الحالات، في أسرع وقت لإنقاذها ونقلها للمستشفيات في التوقيت المناسب حرصاً على صحة وسلامة المواطنين.



وأكد النمر إن الحكومة تولي اهتماما كبيراً بدعم القطاع الصحي في إطار العمل على تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمصريين، والإرتقاء بالمنظومة الصحية بقري الريف المصري، لافتًا إلى أن "الصحة" أحد القطاعات ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، بمبادرة " حياة كريمة " التي تحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة المواطنين.