الانتهاء من تطوير الوحدة الصحية بكفر قورص والكوادى ضمن حياة كريمة بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أعلن خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية عن الانتهاء من تسليم مشروعين جديدين بقطاع الصحة بقرى أشمون، حيث تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بكفر قورص، والوحدة الصحية بالكوادى بنسبة تنفيذ 100%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز أشمون.

وذلك بحضور حسام حسن نائب رئيس المدينة ورؤساء الوحدة المحلية بقورص والبرانية، ومدير الإدارة الصحية بأشمون، والشركة المنفذة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى أشمون للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح النمر بأن تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بكفر قورص والكوادى جاء بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير الرعاية الطبية والصحية لهم، مؤكداً أنه تم الإنتهاء من تسليم هذين المشروعين فى الموعد المحدد لهم ليصبحا تاسع إنجازات حياه كريمة بقطاع الصحة بقرى أشمون.

وأكد النمر على إهتمام الحكومة والقيادة السياسية بدعم القطاع الصحى فى إطار العمل على تحسين جودة الخدمات ‏الصحية المقدمة للمواطنين، والإرتقاء بالمنظومة الصحية لإحداث تطوير للمنشآت المطابقة لمعايير التأمين الصحى الشامل بمركز أشمون، لافتاً إلى أن " القطاع الصحي" أحد القطاعات ‏ذات الأولوية ضمن إطار المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، بمبادرة "حياة كريمة" التى تحظى ‏برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ، وتستهدف تطوير قرى الريف المصري، وتحسين ظروف معيشة ‏المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.