حياة كريمة بالمنوفية.. الانتهاء من تطوير مدرسة عثمان بن عفان فى أشمون

المنوفية - محمد فتحى

أعلن المهندس سامي سرور رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عن الانتهاء من تسليم مشروع جديد بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير مدرسة عثمان بن عفان للتعليم الأساسي بقورص بنسبة تنفيذ 100%.

جاء ذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري أشمون ،تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقري مركز أشمون للنهوض والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

كما تم الانتهاء من تسليم هذا المشروع في الموعد المحدد له وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرية قورص والقري المجاورة.

وأكد سرور، أن الدولة تولي إهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعي جاهدة إلي الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التي تأتي في أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع في إنشاء صروح تعليمية جديدة وتطوير ورفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة في الإرتقاء بالمنظومة التعليمية مشيراً أن بتسليم هذا المشروع أصبح الإنجاز الـ 37 لحياه كريمة بقطاع الأبنية التعليمية بقري أشمون .

وأوضح أنه جاري الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التي يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقري أشمون، مؤكداً علي استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.