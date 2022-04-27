اعرف مقدار الزنك الذي يجب تتناوله يوميا.. للحصول على فوائده

كتبت - ميرفت رشاد

هناك الكثير من الفيتامينات والمعادن الضرورية للصحة اليومية ويمكن أن تحسن صحتك بشكل عام، وهناك بعض الإضافات القوية، مثل الزنك، إلى نظامك الغذائي اليومي لتقوية جهاز المناعة لديك وبناء قدرات الشفاء الطبيعية لجسمك، في حين أن هناك بعض أنواع الطعام التي يمكن أن تساعدك في العمل على تحقيق أهدافك اليومية من الزنك ، فقد يكون من الصعب أحيانًا تغذية جسمك بشكل كاف من احتياجات الزنك، وفقا لما نشره موقع " mindbodygreen".

الأطعمة الغنية بالزنك:

غالبًا ما يوجد الزنك في اللحوم والمنتجات الحيوانية الأخرى، هناك الكثير من مصادر الزنك في النظم الغذائية النباتية بما في ذلك أطعمة الصويا، والفاصوليا، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبذور، ومنتجات الألبان.

جرعتك المثالية من الزنك:

تختلف احتياجات الزنك اليومية الأساسية من شخص لآخر وتتأثر بجنسك وعمرك، بالنسبة للبالغين الذين يبلغون من العمر 19 عامًا فما فوق ، يظل 11 ملليجرامًا للذكور وينخفض ​​إلى 8 ملليجرام للإناث خلال فترة الحمل والرضاعة ، ومع ذلك ، يمكن أن يستفيد جسمك من الزنك أكثر من مجرد التوصية الأساسية للحصول على الصحة المثلى ودعم المناعة، يُعتقد أن احتياجات الزنك أعلى (15 إلى 30 ملليجرام) .

هل يمكنك تناول الكثير من الزنك؟

كما هو الحال مع أي مكونات معدنية أو غذائية أخرى ، من الممكن أن يكون لديك الكثير من الأشياء الجيدة ، والزنك ليس استثناءً، يجب ألا يتجاوز استهلاكك اليومي من الزنك بانتظام 40 ملليجرام ، إذا تناولت أكثر من ذلك بمرور الوقت ، فقد تعاني من اضطراب بسيط في الجهاز الهضمي ، وقد يتداخل مع امتصاص جسمك للمعادن المهمة الأخرى ( مثل المغنيسيوم والحديد والنحاس).

كما هو الحال مع معظم التحديثات لنظام المكملات ، من المفيد دائمًا مراجعة ممارس الرعاية الصحية المهتم بالتغذية عند التفكير في تناول مكملات الزنك ، خاصةً إذا كانت لديك اعتبارات أو مخاوف صحية رئيسية.