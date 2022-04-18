ما هو نقص الزنك؟.. تعرف على طرق علاج هذه الحالة

كتبت إيناس البنا

الزنك معدن فعال للغاية في مكافحة أنواع مختلفة من الالتهابات التي تهاجم جسمك، كما أنه مهم لجسمك لأنه يمكن أن يساعدك في التعافي من أنواع معينة من الإصابات وتلف الخلايا.

إذا لم تحصل على ما يكفي من الزنك في نظامك الغذائي، فقد يكون من الممكن أن يكون لديك تساقط الشعر، أو مشاكل في التركيز في التعامل مع الحياة.

وفقا لموقع " onlymyhealth" يمكن السيطرة على نقص الزنك بسهولة من خلال تناول المكملات الغذائية المناسبة والمتطلبات الغذائية.

س: ما هو نقص الزنك؟

يمكن أن يسبب نقص الزنك في الجسم مشاكل صحية عامة قد تزداد مع مرور الوقت، يستخدم الزنك في تحسين صحة المناعة وتقليل مخاطر الإصابة بالعدوى في الجسم.

س: ما أعراض نقص الزنك؟

إذا كان لديك نقص في الزنك في الجسم، فقد تكون لديك الأعراض أو الحالات التالية التي تعمل كعلامات على النقص:

فقدان الشهية

فتح تقرحات على الجلد

الشفاء المتأخر أو عدم الشفاء للجروح

فقدان الوزن المفاجئ أو غير المبرر

مشاكل في التركيز

قلة حاسة الشم والتذوق

إسهال

س: ما هى عوامل الخطر المسببة لنقص الزنك؟

في معظم الحالات، تعاني النساء أثناء الحمل من فقدان الزنك في أجسامهن وقد يصبن بنقص الزنك، من النادر أن تصاب المرأة بفقدان شديد للزنك ولذلك من المهم أن تعتني به أثناء الحمل، أثناء التخطيط للحمل، من المهم إجراء الفحص مرة واحدة حتى لا تصعّب عملية الحمل.

س: ما هو علاج نقص الزنك؟

يحتاج نقص الزنك إلى العلاج في الوقت المناسب لتقليل الآثار الضارة على الجسم، في معظم حالات الفقد الخفيف للزنك، تكون التغييرات الغذائية كافية لتعزيز المعادن التي يمكن أن تعالج الخسارة، يجب أن تستهلك هذه الأطعمة في كثير من الأحيان في حالة هذا النوع من النقص-

لحم أحمر

منتجات الدواجن

بذور

القمح

الأرز البري

كاجو وفول سوداني

اللوز

مكملات الزنك- هناك أقراص ومكملات متوفرة في السوق يمكن أن تساعد في توفير العدد الصحيح من المكملات الغذائية في النظام الغذائي. يمكن أن تكون مكملات الفيتامينات المتعددة مفيدة لعلاج المرضى، لزيادة كمية الزنك في الجسم ، يجب تناول بعض المضادات الحيوية الإضافية أو أدوية التهاب المفاصل لعلاجه بشكل أسرع.