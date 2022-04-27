اتحاد المهن الطبية: خطة لتصنيع منتجات ألبان و61 مليون جنيه زيادة بقيمة الأصول

كتبت آية دعبس

قال الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد ب اتحاد نقابات المهن الطبية ، عضو مجلس إدارة مزرعة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية، إن المجلس تمكن خلال عام 2021 من تحقيق الكثير من الإنجازات والتطويرات بالمزرعة، حيث تم إنهاء العديد من التراخيص لتشغيل مزرعة الحلاب والتسمين والمحجر والتى أدت بدورها إلى تحقيق 61 مليونا و326 ألف جنيه أرباح رأسمالية – زيادة فى قيمة الأصول نتيجة التطوير.

وأوضح القاضى، فى بيان، أن الاتحاد حصل على رخصة تشغيل لكل من قطاعي الحلاب والتسمين، فضلا عن شهادتى أيزو 9001، و22001، وشهادة القيمة المضافة واستكمال كافة الإجراءات اللازمة للقيام بأعمال الاستيراد من الخارج دون أية قيود أو عقبات، لافتا إلى حصول الاتحاد على الموافقة الاستيرادية بعدد 4 آلاف رأس، مشيرا إلى الإنتهاء من تسجيل المزرعة فى هيئة سلامة الغذاء، وإدخال تحسينات وتطويرات في الزراعة، والتخطيط لإنتاج زيت زيتون من إنتاج المزرعة وإنشاء خط لتصنيع منتجات ألبان باسم اتحاد المهن.

وأشار أمين الصندوق المساعد، إلى نجاح الاتحاد فى زيادة إنتاجية اللبن من 11 طنا يوميا إلى 14.6 طنا يوما خلال 2021، عن طريق تحسين مياه شرب الأبقار واستبدالها من مياه مالحة إلى مياه بحرية، وتحسين نوع العليقة الخاصة بالتغذية عن طريق عمل مدشة لدش الذرة بالمزرعة بدلا من شراء نوعيات غير معلوم مصدرها لكونها مدشوشة، لافتا إلي أنه من المخطط أن يصل حجم الإنتاج اليومى من الألبان إلى 25 طن خلال العام المقبل.

ولفت إلى إنهاء إجراءات ترخیص محجر لصالح الاتحاد، وتأجيره للغير لتحقيق زيادة فى الإيرادات، والانتهاء من إنشاء خزان بسعة 3600م، لتخزين المياه البحري فى المزرعة، موجها الشكر لكل أعضاء مجلس إدارة المزرعة والعاملين المخلصين بها لمساهمتهم بقدر كبير فى هذه الإنجازات.

يذكر أن اتحاد نقابات المهن الطبية يضم: نقابة الأطباء البشريين، نقابة أطباء الأسنان، نقابة الصيادلة، نقابة الأطباء البيطريين.