اتحاد المهن الطبية ينتهى من إعداد 10 وحدات مصيفية بالإسكندرية

كتبت آية دعبس

أعلن الدكتور أبو بكر القاضى، أمين الصندوق المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية ، أمين صندوق نقابة الأطباء، إنتهاء الاتحاد من تجهيز وفرش 10 وحدات مصيفية للأعضاء بمحافظة الأسكندرية، تمهيدا للافتتاح وبدء استقبال طلبات الأعضاء من النقابة الطبية الأربعة "الأطباء البشريين، أطباء الأسنان، الصيادلة، الأطباء البيطريين"، للحجز بعد إنتهاء إجازة عيد الفطر.

وأوضح القاضى، في بيان، أن مساحة الوحدة المصيفية 165 متر، وبها 3 دورات مياه، وتبعد بمسافة 50 مترا عن البحر، وشاطئ مجانى، مشيرا إلى أن كافة الوحدات تم تشطيبها بمستوى "سوبر لوكس"، والعقار يوجد به 2 أسانسير، وجراج للسيارات.

كما أشار أمين الصندوق المساعد إلى استمرار أعمال التجديدات الشاملة لنادى الاتحاد بمدينة نصر، حيث جارى تجديد كافة المبانى وقاعات المناسبات والملاعب والكافيتريا وحمامات السباحة ومنطقة ألعاب الأطفال، لافتا إلى أنه من المُقرر أن يتم افتتاح النادى عقب الإنتهاء من كافة التجديدات قريبا.

ولفت الدكتور أبو بكر القاضى، إلى أن الاتحاد كان قد وقع عقدا لتأجير نادى اتحاد نقابات المهن الطبية بمدينة نصر، منذ شهر فبراير الماضى بقيمة إجمالية مليون و700 ألف جنيه سنويا، بعد معاناة النادى من عجز مستمر بلغت قيمته نحو 8 ملايين و505 ألف جنيه خلال الـ6 سنوات الماضية، بواقع عجز حوالى 666 ألف جنيه حتى عام 2015، ونحو 960 ألف و744 ألف جنيه خلال عام 2016، ومليون و132 ألف جنيه خلال عام 2017، بالإضافة إلى مليون و544 ألف خلال عام 2018، ومليون و198 ألف جنيه عن عام 2019، وفى عام 2020 بلغت قيمة العجز نحو 3 ملايين جنيه، بسبب جائحة كورونا.

وأكد القاضى، أن تنفيذ تلك التجديدات فى المشروعين يأتى فى إطار اهتمام مجلس الاتحاد بتفعيل خُطته الاستثمارية لأصول الاتحاد على مستوى الجمهورية، لتنمية موارد صندوق المعاشات، وتحسين الخدمات المُقدمة للأعضاء، لافتا إلى زيادة أسعار سوق العقار بنسبه 40% عن وقت شراء الوحدات المصيفية بالأسكندرية، والذى سينعكس بدوره إيجابيا على قيمة أصول الاتحاد.