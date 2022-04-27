اليوم السابع
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الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:51 م
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إخماد حريق مخلفات امتد لعقار سكنى فى حلوان دون إصابات

الأربعاء، 27 أبريل 2022 10:32 م
إخماد حريق مخلفات امتد لعقار سكنى فى حلوان دون إصابات إطفاء _ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة ، مخلفات بأرض فضاء أمتدت ل 3 بلكونات لعقار سكني بشارع ثابت بمنطقة حلوان ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات. تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة حلوان ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.


امن القاهرة

حريق عقار

حلوان

اخبار الحوادث

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