إخماد حريق مخلفات امتد لعقار سكنى فى حلوان دون إصابات

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة ، مخلفات بأرض فضاء أمتدت ل 3 بلكونات لعقار سكني بشارع ثابت بمنطقة حلوان ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات. تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة حلوان ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.
إخماد حريق مخلفات امتد لعقار سكنى فى حلوان دون إصاباتالأربعاء، 27 أبريل 2022 10:32 م
إطفاء _ أرشيفية
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