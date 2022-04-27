إخماد حريق مخلفات امتد لعقار سكنى فى حلوان دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة ، مخلفات بأرض فضاء أمتدت ل 3 بلكونات لعقار سكني بشارع ثابت بمنطقة حلوان ، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات. تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة حلوان ، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.