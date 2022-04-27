أعضاء برلمان الشرقية يحصلون على 8 مقاعد بنموذج محاكاة مجلس نواب شباب مصر

الشرقية - إيمان مهنى

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة لحصول أعضاء برلمان شباب الشرقية على 7 مقاعد بنموذج محاكاة مجلس النواب لبرلمان شباب مصر.

وجاء ذلك عقب الانتهاء من العملية الانتخابية لاختيار هيئة مكتب واللجان النوعية لبرلمان الشباب على مستوى الجمهورية والتى نظمتها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى بوزارة الشباب والرياضة، خلال الفترة من 24 – 27 أبريل الجارى بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة بمشاركة 596 شابا وفتاة من هيئة المكتب واللجان النوعية من كافة محافظات الجمهورية والفائزين فى الانتخابات التى أجرتها الوزارة إلكترونياً، وذلك وسط تنفيذ التدابير الاحترازية والضوابط العامة التى وضعتها وزارة الشباب والرياضة.

أشاد المحافظ بدور مديرية الشباب والرياضة لما تقدمه من ندوات تثقيفية ومبادرات رياضية ودورات تدريبيه وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعى والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع، مهنئاً الفائزين من أعضاء برلمان شباب الشرقية لما قدموه من عمل دؤوب ومجهود استحقوا به الفوز بمقاعد هامة بنموذج محاكاه مجلس النواب ببرلمان شباب مصر متمنيا لهم دوام التقدم والنجاح.

ومن جانبه أشار وكيل وزاره الشباب والرياضة إلى نجاح شباب برلمان الشرقية فى حصد 8 مقاعد بنموذج محاكاة مجلس النواب لبرلمان شباب مصر تمثلت فى رئاسة 3 لجان نوعية، ومقعدين أمانة سر، ومقعدين فى منصب وكيل لجنة، وذلك ضمن هيئة مكاتب اللجان النوعية على النحو التالى:

· روض عبدالحليم الحنفى - وكيل ثان لبرلمان شباب مصر

· محمد حسن عطية - رئيس لجنة المقترحات والشكاوى

· محمود أحمد فؤاد - رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف

· محمود محمد أحمد - رئيس لجنة السياحة والطيران المدني

· أحمد ياسر - أمين سر لجنة المقترحات والشكاوى

· أشرف عبده إبراهيم - أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي

· أحمد أيمن أحمد - وكيل أول لجنة الإعلام

· آية محمد يوسف - وكيل ثان بلجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر