ندوة تثقيفية بعنوان "الولاء والانتماء" بمركز شباب بحرى فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، تنفيذ ندوه تثقيفية بعنوان "الولاء والانتماء"، لعدد 40 شاب وفتاه من أعضاء النادي الثقافي وأندية الفتاه والمرأة والتطوع والجوالة بمراكز شباب" الزقازيق بحري - ناصر - المهدية - الابراهيمية - المسلمية"، وذلك بمقر مركز شباب الزقازيق بحري ، تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وضمن انشطة الموسم الثقافي والأدبي لعام 2021/2022 قامت الإدارة العامة للشباب بالمديرية بالتعاون مع مديرية الأوقاف.

وأوضح وكيل وزاره الشباب والرياضة قيام الشيخ ياسر فتحي إمام وخطيب مسجد الفتح بمدينة الزقازيق بتقديم الندوة والتي أوضح فيها معني الولاء والانتماء في الدين الاسلامي وأهمية أن تسود الوحدة الوطنية بين مختلف أطياف الشعب وذلك بهدف غرس روح الولاء والانتماء عند الشباب تجاه وطنهم ليساهموا في بنائه ورفعته وتم فتح باب الحوار والرد علي أسئله واستفسارات الحضور.

ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بضرورة تكثيف الدورات التدريبية والندوات التثقيفية للشباب بمختلف فئاتهم العمرية لصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم باعتبارهم الطاقة الفاعلة لبناء الوطن ولشغل اوقات فراغهم بطرق إيجابية تعود عليهم بالنفع والفائدة.

وأشاد محافظ الشرقية بدور مديريه الشباب والرياضة لما تقدمه من مبادرات وأنشطة وفاعليات متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا بهدف الوصول إلى الشباب وبناء شخصية متكاملة لهم تمكنهم من الاندماج بالمجتمع والاعتماد على أنفسهم.