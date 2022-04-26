9 طرق لحماية وترطيب عينيك من حرارة الصيف

كتبت إيناس البنا

ندخل أيام الصيف ويكون علينا حماية أنفسنا من الشمس الحارة، لذلك ليس علينا فقط حماية الجلد ولكن علينا التفكير في حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية، فعند شراء النظارات الشمسية ، تأكد من أنها توفر الحماية من الأشعة فوق البنفسجية الطويلة والمتوسطة، أيضًا مشكلة أخرى يمكن أن تحدث خلال الصيف هي تهيج العين من الكلور في حمامات السباحة، يمكن أن يسبب الكلور احمرار وجفاف وفي بعض الأحيان تهيج في العين.

العلاجات المنزلية لتهيج العين

فيما يلي بعض الطرق الطبيعية وفقا لموقع "healthsite"، للتخلص من تهيج العين خلال فصل الصيف:

رش الماء البارد

يوفر رش العين بالماء البارد راحة كبيرة خلال فصل الصيف، يمكن تخفيف إرهاق العين وانتفاخها بالغسيل المتباين، اغسلها بالماء الدافئ واتبع ذلك برش الماء البارد على العينين، هذا يحسن الدورة الدموية في العين ويخفف الاحتقان.

أكياس الشاي

استخدم أكياس الشاي كضمادات للعين لإزالة التعب وتخفيف الانتفاخ، انقعها في ماء ساخن واتركها تبرد واستخدمها كضمادات للعين، يمكن أيضًا استخدام شرائح البطاطس النيئة الرقيقة جدًا على العينين، مثل ضمادات العين، أنها تقلل الانتفاخ وتمنع مشاكل الجلد.

انتقل إلى الطبيعة للحصول على بعض الراحة

بعض المكونات الطبيعية هي مبردات طبيعية، يمكن أن يهدئ عصير الخيار أو الخيار المبشور حول العينين أثناء الصيف ويزيل إجهاد العين. انقعي القطن في عصير الخيار وضعيه على الجفون ، مثل ضمادات العين. استلقِ واسترح لمدة 15 دقيقة، يوفر الكثير من الراحة من التعب خلال فصل الصيف. يمكن أيضًا استخدام ماء الورد المثلج بنفس الطريقة.

استخدم زيت اللوز

الجلد حول العينين حساس للغاية ليس لديها غدد زيتية، ومن المشاكل التي قد تتعرض لها الهالات السوداء والانتفاخ والخطوط الدقيقة، في الواقع ، تعتبر العيون من أولى المناطق التي تظهر عليها علامات الشيخوخة الواضحة، تحتاج المنطقة المحيطة بالعيون إلى عناية خاصة ولمسة لطيفة، كعلاج منزلي للهالات السوداء والخطوط الدقيقة ، ضعي زيت اللوز النقي يوميًا باعتدال حول العينين وقم بتدليكه برفق على الجلد باستخدام إصبع البنصر فقط لمدة دقيقة واحدة تحت كل عين، تدليك في اتجاه واحد فقط. تجنب شد الجلد أو شده. اتركيه لمدة 15 دقيقة ثم امسحيه برفق باستخدام قطعة قطن مبللة.

اخلطي عصير الخيار وبياض البيض

ضعيه تحت العينين يومياً لمدة 20 دقيقة. يغسل بالماء العادي. الخيار يساعد الهالات السوداء. له تأثير قابض ويشد الجلد. يغذي بياض البيض الجلد ويشده.

استخدم الماء المثلج / الحليب البارد

ضع ضغطًا من الماء المثلج أو الحليب البارد مباشرة على جفن مغلق واتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة. أو انقع الفوط القطنية في ماء الورد المثلج واتركها على منطقة أسفل العينين لمدة 10 إلى 15 دقيقة.

استخدم البطاطس

تساعد البطاطس المبشورة أو عصير البطاطس ، المطبق حول العينين أيضًا على تقليل الانتفاخ. وكذلك أكياس الشاي. انقعها في ماء ساخن واتركها تبرد ثم استخدمها كوسادات للعين.

لا تنسى الواقي من الشمس

قبل الخروج في الشمس، ضع كريمًا واقيًا من الشمس تحت العينين باعتدال. أضيفي قطرة ماء إليه قبل التقديم لإعطاء تغطية أخف.

قم ببعض التغييرات الغذائية

تتمثل طريقة منع الهالات السوداء في اتباع نظام غذائي مغذي ومتوازن ، بما في ذلك الفواكه الطازجة والسلطات واللبن والبراعم في النظام الغذائي اليومي ، جنبًا إلى جنب مع الحبوب غير المصنعة والحليب منزوع الدسم والجبن القريش والعدس والفاصوليا. تساعد بعض التمارين اليومية والتنفس العميق الدورة الدموية والأكسجين والسيطرة على الإجهاد. النوم الكافي والاسترخاء مهمان أيضًا لمعالجة هذه المشاكل.