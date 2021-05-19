نصائح لحماية العيون من حر الصيف.. استخدم القطرة والنظارات الشمسية

كتبت ميرفت رشاد

حل فصل الصيف، ونشعر جميعًا بالحاجة لشرب العصائر ، وارتداء الملابس الخفيفة ، وغالبًا ما نتجاهل جزءًا مهمًا من الجسم وهو العيون ويتبع معظم الناس روتينًا صارمًا للعناية بالبشرة ويغيرون الأنظمة الغذائية لاستيعاب الطقس الحار وتجاهل أهمية مراعاة الحفاظ على صحة العينين خلال فصل الصيف.

ووفقا لموقع "" timesofindia يمكن أن تنشأ مجموعة من الأمراض إذا ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير، وبالتالي فإن العناية الإضافية بالعيون هي مطلب إلزامي موصى به من قبل أطباء العيون، وهناك زيادة بنسبة 30٪ تقريبًا في التهابات العين التي تظهر على شكل التهاب الملتحمة.





المشكلات الشائعة :

- التعرض غير المحمي لأشعة الشمس: تحتوي الأشعة فوق البنفسجية الموجودة في الشمس على خطر متزايد للإصابة بإعتام عدسة العين وفي الوقت نفسه تهديد محتمل لتلف الشبكية المعروف باسم اعتلال الشبكية الشمسي.

- التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية في ضوء الشمس يمكن أن يسبب مرض الظفرة - وهو مرض يؤدي إلى نمو زائد في القرنية.

- جفاف العيون من أكثر الأمراض شيوعًا التي يواجهها الكثيرون خلال فصل الصيف، بسبب التعرض المباشر لأشعة الشمس والحرارة الزائدة.

بعض النصائح لحماية عينيك مع الاستمتاع بجمال الموسم:

- يمكن أن تساعد النظارات الشمسية الواقية من الأشعة فوق البنفسجية في حماية أي نوع من الأضرار التي تلحق بالعيون وتقليل أي نوع من التعرض لأشعة الشمس.

- حافظ على رطوبة جيدة خلال فصل الصيف عن طريق شرب كمية كافية من الماء وتناول وجبات صحية وفواكه ذات أساس مائي تساعد في منع جفاف العين.

- الدموع الاصطناعية أو المزلقات أو أي نوع من البدائل مثل قطرة العين تساعد في استعادة الرطوبة الطبيعية للعينين، يعد استخدامها خلال فصل الصيف طريقة رائعة للاحتفاظ بالرطوبة ليس فقط لتجنب الجفاف ولكن أيضًا أي نوع من أنواع العدوى التى تصيب العين.

- تناول الأطعمة الغنية بفيتامين أ مثل الخضراوات الورقية والجزر والخيار والبابايا وغيرها.

من المهم أن يكون لديك نظام غذائي متوازن ، وأن تستهلك كمية كافية من الماء واتبع بعض النصائح المذكورة أعلاه لتغذية أهم جزء في جسمك وهو العينين.