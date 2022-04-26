5 فوائد للسياحة الخضراء أبرزها الحفاظ على التنوع البيولوجى وإتاحة فرص عمل

كتبت ــ منال العيسوى

يسعى العالم بوتيرة أسرع للاتجاه نحو الاقتصاد المستدام، أو الاقتصاد الأخضر، ومن أهم المحاور المرتبطة بهذا التوجه هو مفهوم السياحة الخضراء أو السياحة البيئية، أو السياحة المستدامة لما لها من فوائد كبيرة على المجتمع والاقتصاد .

خلال هذا التقرير سنرصد 5 فوائد لتطبيق السياحة البيئية، أو السياحة الخضراء:

1- عند تطبيق مفهوم السياحة الخضراء فانك بذلك تحفاظ على المياه والطاقة.

2- عندما تلتزم بمعايير وضوابط تطبيق السياحة الخضراء فانك تدعم مشاريع الحفاظ على المجتمع.

3- تطبيق مفهوم السياحة الخضراء يسعى لإعادة تدوير ومعالجة المخلفات بانواعها.

4- من فوائد السياحة الخضراء ايضا اتاحة فرص عمل وتوظيف العديد من ابناء المجتمع المحلي .

5- السعى لتطبيق معايير السياحة الخضراء يتيح فرص لتوفير منتجات مصنعة محليا بالمطاعم ومحلات بيع الهدايا التذكارية.

فى النهاية يمكننا التأكيد على انه من أهم فوائد السياحة الخضراء، خلق فرص عمل جديدة ومتنوعة ، ودعم الاقتصادات المحلية للمحميات الطبيعية على سبيل المثال ، اضافة لتحسين ظروف المعيشة والحد من الفقر ، اضافة لخفض تكلفة الطاقة بانواعها، كما انها تسعى لتحسين نظم إدارة المياه والمخلفات ، والحفاظ على التنوع البيولوجى والتراث الثقافى للمجتمعات .