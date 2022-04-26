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"التعليم" تعقد اليوم اختبار TOFAS بالنسخة المعربة لجميع الصفوف

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:00 ص
"التعليم" تعقد اليوم اختبار TOFAS بالنسخة المعربة لجميع الصفوف وزارة التربية والتعليم
محمود طه حسين

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تعقد اليوم الثلاثاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن عقد اختبار TOFAS بنسخته المعربة لجميع الصفوف  26 أبريل 2022، مع مراعاة مواعيد اختبارات جميع الطلاب في موادهم الأساسية وبالتنسيق مع المديريات والإدارات والمدارس.

جدير بالذكر أن هذا الاختبار مقدم من المؤسسة اليابانية Sprix ويأتي ضمن مشاريع التعاون مع دولة اليابان في مجال التعليم قبل الجامعي.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أن امتحان ‏TOFAS هو اختبار دولي لقياس القدرة الأكاديمية لمساعدة المعلمين والطلاب على تقييم ومقارنة قدراتهم الأكاديمية الأساسية في بلدان متعددة والتركيز في هذا الاختبار على الرياضيات.

الجدير بالذكر أنه قد شارك العام الماضي أكثر من 3000 طالب مصري في الاختبار الدولي TOFAS، من مراحل عمرية مختلفة؛ من الصف الرابع والسادس الابتدائي بالمستوى الأول والصف الثاني والثالث الإعدادي بالمستوى الثاني، وأثبت الطلاب تفوقهم على منافسيهم من الدول الأخرى.



 


التربية والتعليم

اختبار TOFAS

اخبار مصر

مواعيد عقد اختبار TOFAS

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