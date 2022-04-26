10 إصابات فى حريق محلات المنشية بالإسكندرية بسبب ماس كهربائى

الإسكندرية أسماء على بدر

أصيب 10 أشخاص فى حريق المنشية بالإسكندرية ما بين إصابات بحروق وحالات اختناق، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

واشتعلت النيران فى أحد المحلات حتى وصلت إلى أكثر من 10 محلات و3 منازل، وتم السيطرة على الحريق، وذلك بسبب ماس كهربائى .

سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية اليوم، على حريق نشب فى سوق الورق بالمنشية بوسط المدينة والدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

البداية تلقى اللواء محمود ابو عمره مدير أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بنشوب حريق فى احد الشوارع الداخلية لسوق المنشية بوسط المدينة، وتم إبلاغ الحماية المدنية والدفع بـ10 سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى معاينة النيابة العامة لمعرفة سبب اندلاع الحريق.



اثار-الحريق-المدمرة-على-المحلات



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جانب-من-اثار-الحريق



جانب-من-الخسائر-الفادحة



جانب-من-رفع-اثار-الحريق-بعد-السيطرة-عليه



جانب-من-سيارات-الاطفاء