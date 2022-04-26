اليوم السابع
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أكرم القصاص
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وصول المدعوين والمشاركين فى حفل إفطار الأسرة المصرية.. فيديو وصور

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 06:47 م
وصول المدعوين والمشاركين فى حفل إفطار الأسرة المصرية.. فيديو وصور حفل إفطار الأسرة المصرية

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شهد حفل إفطار الأسرة المصرية، الذى يقام اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حضور لفيف من المدعوين إلى مقر الحفل.

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

 

كما يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

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إفطار الأسرة المصرية (1)
إفطار الأسرة المصرية (1)

 

إفطار الأسرة المصرية (2)
إفطار الأسرة المصرية (2)

 

إفطار الأسرة المصرية (3)
إفطار الأسرة المصرية (3)

 

إفطار الأسرة المصرية (4)
إفطار الأسرة المصرية (4)

 

إفطار الأسرة المصرية (6)
إفطار الأسرة المصرية (6)

 

إفطار الأسرة المصرية (7)
إفطار الأسرة المصرية (7)

 

إفطار الأسرة المصرية (8)
إفطار الأسرة المصرية (8)

 

إفطار الأسرة المصرية (9)
إفطار الأسرة المصرية (9)

 

إفطار الأسرة المصرية (10)
إفطار الأسرة المصرية (10)

 

إفطار الأسرة المصرية (11)
إفطار الأسرة المصرية (11)

 

إفطار الأسرة المصرية (12)
إفطار الأسرة المصرية (12)

 

إفطار الأسرة المصرية (13)
إفطار الأسرة المصرية (13)

 

إفطار الأسرة المصرية (14)
إفطار الأسرة المصرية (14)

 

إفطار الأسرة المصرية (15)
إفطار الأسرة المصرية (15)

 

إفطار الأسرة المصرية (16)
إفطار الأسرة المصرية (16)

 

إفطار الأسرة المصرية (17)
إفطار الأسرة المصرية (17)

 

إفطار الأسرة المصرية (18)
إفطار الأسرة المصرية (18)

 

إفطار الأسرة المصرية (19)
إفطار الأسرة المصرية (19)

 

إفطار الأسرة المصرية (20)
إفطار الأسرة المصرية (20)

 

إفطار الأسرة المصرية (21)
إفطار الأسرة المصرية (21)

 


افطار الاسرة المصرية

حفل افطار الاسرة المصرية

السيسي

الرئيس السيسي

اليوم السابع بلس

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