الرئيس السيسى يتابع ميكنة المنظومة الجمركية والالتزام بالمعايير الدولية للواردات

كتب محمد الجالى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.

وأضاف السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس تابع كذلك جهود ميكنة المنظومة الجمركية، وكذا الالتزام بالمعايير الدولية للبضائع المستوردة من خلال تنفيذ نظام التسجيل المسبق للشحنات بشكل إليكتروني كامل بدءاً من مطلع الشهر الجاري، موجهاً بالإسراع في استكمال الجهود التي تؤدي إلى خفض زمن الإفراج الجمركي.