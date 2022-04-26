وزير الخارجية الأرمينى يجتمع مع نظيره الهندى بنيودلهى لبحث العلاقات بين البلدين

أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الأرمينية الإثنين، أن وزير الخارجية الأرميني أرارات ميرزويان التقى بنظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكا، خلال زيارته إلى نيودلهي لبحث سبل تطوير التعاون الثنائي بين البلدين.

وذكرت الخدمة الصحفية بوزارة الخارجية الأرمينية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء "أرمنبرس" أن الوزيران أعربا عن ارتياحهما للمستوى العالي للحوار السياسي القائم بين البلدين، كما شدد ميرزويان على أن تعزيز العلاقات مع الهند هو أحد أولويات السياسة الخارجية لأرمينيا.

وناقش الجانبان عملية تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة وزير الخارجية الهندي إلى أرمينيا في خريف عام 2021، حيث تركزت آفاق تطوير العلاقات بين البلدين في مجالات تكنولوجيا المعلومات والطيران والتعليم والثقافة والسياحة وغيرها، بحسب البيان.

وأضاف البيان أن وزير الخارجية الأرميني يزور الهند برفقة ممثلين عن دوائر الأعمال والاستثمار الأرمينية، لعقد اجتماعات مع شركائهم الهنود مما يعد حافزًا إضافيًا لتفعيل التعاون التجاري والاقتصادي الأرمني الهندي، والذي ينطوي على إمكانات كبيرة.