مياه الشرب بالبحر الأحمر ترفع درجة الاستعداد لاستقبال عيد الفطر

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن المهندس محمد عيسي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر علي اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم رفع درجة الاستعداد القصوى لضمان تقديم افضل الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد.

واكدت مدير الشركة في بيان لها أن تم تشكيل فرق عمل بجميع مدن المحافظة يتم تواجدهم بنظام النوبتجيات تعمل بالتناوب طوال 24 ساعة، كذلك اكد علي اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لضمان تامين وصول المياه للمواطنين بكافة المناطق بجميع مدن المحافظة.

ومن جهة اخري يعمل الخط الساخن 125 طوال24 ساعه على تلقى استفسارات وشكاوى المواطنين والتعامل معها على الفور لحلها، بالإضافة إلى خدمة الواتس آب whatsapp على رقم 01001849993 والخاص بتلقي الاستفسارات حول مواعيد ضخ المياه.