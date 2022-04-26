مسجل خطر يكشف كواليس سقوطه قبل ترويج الحشيش بين عملائه في الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف مسجل خطر تم القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر الحشيش في المنيرة الغربية بالجيزة، بالاتجار بالمضبوطات، وذكر أنه كان يستعد لترويجها بين عملائه في المنيرة الغربية والمناطق المجاورة لها.

أضاف المتهم أنه يستخدم دراجة بخارية في التنقل بين عملائه لترويج المواد المخدرة بعد التواصل معهم هاتفيا، وأرشد عن مصدر الحصول على المضبوطات من عاطل كشف عن هويته لرجال المباحث.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

أكدت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تورط عاطل سابق اتهامه في عدة قضايا، بالاتجار بالمواد المخدرة بمنطقة المنيرة الغربية.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من رصد تحركات المتهم والقبض عليه، وضبط بحوزته كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

توصلت تحريات رجال المباحث بإشراف المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة العجوزة، إلى حيازة عاطل لمواد مخدرة، لترويجها بين عملائه بمنطقة أرض اللواء.

واعترف المتهم بالتواصل مع عملائه بواسطة الهاتف المضبوط، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.