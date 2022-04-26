مدعى عام ميلانو يفتح تحقيقًا بشأن مقاتل إيطالى بأوكرانيا

فاطمة شوقى

أعلنت مصادر قضائية إيطالية، أن مكتب المدعي العام في ميلانو فتح تحقيقا لتقصي الحقائق، دون تحديد جريمة ما أو أشخاص قيد التحقيق، بشأن قضية لاعب كرة القدم السابق إيفان لوكا فافاسوري، الذي ذهب للقتال في أوكرانيا إلى جانب جيش كييف.

ووفقا لما علم من قبل والده، رجل الأعمال بيترو فافاسوري، في تصريحات متلفزة الثلاثاء، فأن "الشاب قد أدخل إلى المستشفى لإصابته بحمى شديدة، لكنه لا يزال على قيد الحياة بعد أن كان يخشى أمس أنه قد قضى نحبه"، وفقا لوكالة "آكى" الإيطالية.

وأشارت الوكالة إلى أن الرجل تمكن من التحدث إلى ابنه لكنه تبادل معه بعض الرسائل.

وأضافت المصادر القضائية أن "التحقيق يتم تنسيقه من قبل المدعي العام ألبرتو نوبيلي، الذي يقود مديرية مكافحة الإرهاب في ميلانو".