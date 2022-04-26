محافظ كفر الشيخ يكرم الأمهات المثاليات.. ويؤكد: تقدير رمزى عرفانا بالجميل.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

كرم اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الأمهات المثالية على مستوى المحافظة منهم الأم المثالية السادسة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام للمحافظة، والمهندسة عايدة ماضي، السكرتير العام المساعد، والسيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، وأسر الأمهات المثاليات.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن هذا التكريم بمنزلة تقدير رمزى للأمهات المثاليات، كنوع من العرفان بالجميل بما تقدمه الأمهات لأسرهن وللمجتمع، وضربهن المثل للتضحية والعطاء، وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها باعتبارها العنصر الأساسى فى تكوين المجتمعات، مقدمًا خالص الشكر والتقدير لكل أم وزوجة ضحت وتحملت من أجل تنشئة الابناء، ليكونوا نافعين لخدمة أنفسهم والمجتمع والدولة.

والأمهات المثاليات المكرمات بالترتيب حسب المراكز الـ12 على مستوى المحافظة، رباب عبد الحى عوض عبدالحافظ من الحامول، و أميرة فاروق متولى موسى من بيلا، ورابعة محمد عبدالحميد الجيزاوي، من كفر الشيخ، وكميلة عبده على أبو عاليه، من دسوق، ومنى عبد الحى محمد العسال، من فوه، وشهيده سعد عثمان عبدالله، من بيلا، وحورية على محمد عوض، من قلين، وأمينة بسيونى محمد هراسي، من قلين، وأمل عز العرب على عماره، من مطوبس، ومرفت السيد رجب عبدالعال، من بلطيم، وشمعة عطية خليفة جماد، من مطوبس " من ذوى الهمم، وهنومه صلاح عبدالجواد، من سيدى سالم " أم بديلة".