اليوم السابع
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استعدادا لعيد الفطر..

تنظيم معارض ملابس جديدة وتكثيف دعم زواج الفتيات اليتيمات بكفر الشيخ

الإثنين، 25 أبريل 2022 03:55 م
تنظيم معارض ملابس جديدة وتكثيف دعم زواج الفتيات اليتيمات بكفر الشيخ اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن، عن تنظيمها معارض لتوزيع ملابس العيد الجديدة على الأطفال الأيتام وذوى الاحتياجات بالأسر الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى تكثيف دعمها الكامل لزواج الفتيات اليتيمات.

وأكد مسلم، أنه سيتم تكثيف دعم زواج الفتيات اليتيمات من خلال إتمام زفافهن وتسلميهن مبالغ مادية وهدايا عينية، وذلك لدعمهن فى بناء بيت الزوجية واستكمال ما ينقصهن لبناء منزل الزوجية، وذلك ضمن المساهمات المقدمة فى تنمية المجتمع المصرى فى مجال الرعاية الاجتماعية.

وقال مسلم، نسعى لإدخال روح البهجة على أكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية خلال عيد الفطر المبارك، والتخفيف عن كاهلهم، حيث سيتم تخصيص مقرات لإقامة معارض كبيرة ويتم فيها دعوة الأسر بصحبة أطفالهم والاحتفال بهم وتوزيع ملابس العيد عليهم وذلك بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة بإرجاء المحافظة، بمشاركة جمعية الأورمان.

 

 


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