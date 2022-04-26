محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات الخدمية لـ"حياة كريمة"

المنوفية - محمد فتحى

عقد اليوم الثلاثاء، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعاً موسعاً لمتابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد من القطاعات المختلفة، وذلك للوقوف على أخر مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ.

حضر الاجتماع نائب المحافظ محمد موسى، واللواء عماد يوسف السكرتير العام، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس محمد ربيع منسق عام مبادرة حياة كريمة بالمنوفية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى ورئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية ومديرى مديريات الصحة والتضامن الاجتماعى والزراعة والتربية والتعليم ومدير عام هيئة الأبنية التعليمية ومدير إسعاف المنوفية ، ورؤساء الوحدات المحلية لمراكز أشمون والشهداء والباجور ومنوف وقويسنا.

فى بداية الاجتماع تم استعراض بيان لعدد من المشروعات المنفذة والجارى تنفيذها بقطاعى الشباب والرياضة والصحة بمراكز الوحدات القروية بأشمون والشهداء ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، كما تم مناقشة بعض الملاحظات التى تعوق إجراءات التسليم ووضع الحلول المناسبة لتلافيها .

وخلال الإجتماع شدد المحافظ بضرورة تكثيف الجهود بين جهات الولاية وممثلى دار الهندسة والهيئة الهندسية وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافى كافة الملاحظات التى تعوق التسليم وإعداد محاضر معاينات معتمدة من اللجنة الثلاثية والعرض عليه يوم السبت القادم ، موجهاً بنزول اللجنة غداً الأربعاء لمعاينة عدة مواقع بقطاع الشباب والرياضة والصحة والاسعاف بالوحدات القروية بالشهداء تمهيداً للسير فى إجراءات الإستلام الإبتدائى ومنهم مراكز صحية بـ ( منشأة السادات ، سعيد حبيب ، بشتامى ، إبشادى ) بالاضافة الى معاينة مراكز شباب بـ ( أبو كلس ، دراجيل ، نادر ، سلامون بحرى ، زاوية البقلى ، كفر عشما ) وكذا 7 مراكز شباب أخرى تم رفع كفاءة المبانى الإدارية بها بـ ( كفر السوالمية ، العراقية ، عمروس ، سلامون قبلى ، سرسموس ، ساحل الجوابل ، بشتامى ) ، فيما شدد المحافظ بضرورة إستكمال أعمال اللجنة بالوحدات المحلية بأشمون لمعاينة عدة مواقع أخرى بقطاع الشباب والرياضة والصحة والاسعاف وهم مراكز صحية بـ ( حلواصى ، كفر الفرعونية ، كفر قورص ، الكوادى ، بيشة ) بالاضافة الى معاينة مواقع لـ 3 نقاط إسعاف بـ ( شما ، جريس ، دروة ) وكذا مراكز شباب بـ ( الخور ، شطانوف ، كفر الفرعونية ) وذلك تمهيداً للإستلام الإبتدائى ، مشدداً أنه سيتم محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء واجبهم الوظيفى.

وخلال الاجتماع تم استعراض أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها بطريق 21 أشمون – سمادون – رملة الإنجب، وكذا طريق 23 أشمون _ كفر السيد _ سمادون ،تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى ، حيث أشار مسئولى الهيئة أنه تم الانتهاء من وضع الطبقة الاسفلتية النهائية لـ 2,7 كم بطريق 23 أشمون _ كفر السيد _ سمادون وجارى الأعمال التجهيزية لرصف 3 كم بالطريق، ووجه المحافظ بضرورة تكثيف الجهود والالتزام بالتوقيتات الزمنية المقررة.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير كفاءة أداء لنوابهم وتحديد مستوى أدائهم الميدانى على الطبيعة، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتحسين قطاع البيئة والطرق ومستوى الإنارة ووضع حلول ابتكارية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.