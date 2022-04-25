محافظ المنوفية يتفقد أعمال رصف طريق منوف – الشهداء ويشدد على سرعة إنهائه

المنوفية - محمد فتحى

أجرى اليوم الإثنين، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة ميدانية بمركز ومدينة منوف، وذلك في إطار جولاته المستمرة بمراكز ومدن المحافظة لمتابعة الموقف التنفيذى والوقوف على آخر مستجدات الأعمال للمشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها على أرض الواقع لتسريع معدلات الإنجاز لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، رافقه نائبه محمد موسى، وحيد عبدربه رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف.

وتابع محافظ المنوفية أعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بطريق منوف - الشهداء بالقطاع الأول بداية من مزلقان العراقية حتى المحور بطول 1200 متر تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكبارى، وأشار رئيس المدينة أنه بناءً على توجيهات محافظ المنوفية تم البدء في أعمال رصف طريق منوف – الشهداء على قطاعين نظراً لأهمية وحيوية الطريق واستجابة لمطالب الأهالى كون الطريق يخدم أهالى مركزى منوف والشهداء، مشيراُ إلى أنه سيتم قريباً البدء في أعمال الرصف والتطوير بالقطاع الثانى من كوبرى سلامة وحتى محطة قطار منشأة سلطان عقب الإنتهاء من توصيل كافة المرافق به وذلك ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

وخلال تفقده لأعمال الرصف وجه المحافظ رئيس المدينة باتخاذ إجراءات عاجلة حيال تكهين عدد من السيارات والدراجات النارية القديمة المتواجدة على جانبى الطريق بهدف توسعة الطريق وإضفاء مظهر جمالى ، كما شدد بتكثيف الجهود للإنتهاء من أعمال رصف القطاع الأول خلال أسبوع على أن يتم البدء فوراً في أعمال رصف القطاع الثانى حفاظاً على الصالح العام ، مع ضرورة الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية للأعمال.

وأفاد رئيس المدينة بأنه تم رصف 36 شارع بنطاق المدينة ومنهم شوراع بورسعيد وملهط والتلاوى والبطحة القبلية والتحرير وحسب النبي والسحرتى وشلبي والشهيد أحمد سلامه وشارع الحديثة بنات، كما تم الإنتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك لعدد 64 شارع بالمدينة ومنهم شوارع عزبة ناصف وعزبة فايقة وعزبه الملك وشارع جادو وقلاش بطريق سرس الليان وشارع مضيفة الكنيسة. كما تفقد محافظ المنوفية أعمال زرع وتركيب أعمدة الإنارة الجديدة بطريق منوف- شبراباص مصرف الامبابى لإنارة الطريق بداية من مدينة منوف حتى قرية منشأة سلطان بإجمالى 112 عمود ضمن الخطة الإستثمارية لمركز منوف، حيث جارى حالياً أعمال التوصيلات الكهربائية للأعمدة وإزالة الأعمدة القديمة وذلك ضمن جهود المحافظة لإنارة الطرق المحرومة ، كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مدخل "منوف – الحامول"، حيث تم تركيب البلدورات على جانبى الطريق ، ووجه بإعداد تصور لتطوير الجزيرة الوسطى من (زراعة أشجار زينة ، وبرجولات ، مقاعد إستراحات للمواطنين) لخلق متنفس حضارى لأهالى المركز ، كما وجه المحافظ بتطوير مدخل منوف البحرى وتحسين مستوى النظافة ووضع صناديق قمامة لاستيعاب التجمعات .

كما شملت الجولة تفقد المحافظ سوق منوف العمومى "جملة وتجزئة" ، حيث تم تركيب الصاج المعدني والهيكل الخرسانى وجارى إنشاء المحلات بالسوق بإجمالى 36 محل ، ووجه المحافظ بإعداد تصور لتطوير المنطقة المحيطة بالسوق بالكامل وإزالة كافة الإشغالات المتواجدة ، فضلاً عن تطوير نفق منوف العمومي على غرار ما تم تنفيذه بنفق السكة الحديد بمدينة تلا.

كما تفقد محافظ المنوفية انتظام العمل بصوامع منوف المعدنية بطاقة استيعابية 60 ألف طن وذلك للإطمئنان علي آلية وإجراءات توريد محصول القمح ، مشدداً علي رئيس المدينة بتوعية وحث المزارعين علي توريد محصول القمح وفقاً للضوابط المنظمة لهذا الشأن وتقديم التيسيرات اللازمة لهم ، مع التأكيد على ضرورة تسليم إيصالات التوريد للمزارعين على أن يتم توريد الكميات وفقاً للحيازة الزراعية ، مشيراً إلى أنه تم توريد ما يزيد عن 910 طن قمح بنطاق المحافظة حتى الآن .

وتفقد محافظ المنوفية ميدان الإسعاف بنطاق حي غرب بشبين الكوم وذلك لمتابعة الأعمال اليومية ، ووجه بتشكيل لجنة من مديرية الزراعة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحالة العامة للميدان والاهتمام والاعتناء برى الأشجار وتهذيبها أول بأول حفاظاً على الشكل الحضارى للميدان .