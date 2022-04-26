محافظ الغربية يتفقد مشروعات حياة كريمة بـ 6 قرى فى مركز زفتى

الغربية مصطفى عادل

تفقد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بعدد 6 قرى بمركز زفتى، وذلك ضمن جولة استمرت لـ6 ساعات بداية من السابعة صباحا، شملت قرى نهطاى ، حنون ،سنبو الكبرى ،فرسيس ،دمنهور الوحش وميت الرخا، بحضور نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد ، وإبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى وأعضاء المكتب الفنى.

بدأ المحافظ جولته بتفقد المشاريع بقرية نهطاى حيث تابع أعمال تنفيذ كورنيش ترعة العطف بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 10 % ، كما تفقد المجمع الزراعى البيطري، مركز تنمية الأسرة ومجمع الخدمات الحكومية والذى سيقدم خدماته لسكان القرية من خلال توفير مقرات لـ ( المركز التكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، البريد، الوحدة المحلية، المجلس المحلى والتضامن الاجتماعي) وذلك بتكلفة 10 ملايين جنيه وبلغت نسب نهو الأعمال به 100% .

وفى قرية حنون تفقد المحافظ موقع إنشاء محطة الصرف الصحى والتى ستخدم 11865 نسمة من أبناء القرية والعزب المجاورة وبلغت نسبة التنفيذ 60% بتكلفة قدرها 60 مليون جنيه، كما تفقد محطة الصرف الصحى بقرية دمنهور الوحش والتى ستخدم 14780 نسمة بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه، إلى جانب تفقد الوحدة الصحية بالقرية ذاتها والتى يتم تطويرها بشكل كامل بتكلفة قدرها 34 مليون جنيه .

وتفقد المحافظ فى قرية سنبو الكبرى أعمال إنشاء المجمع الزراعى البيطرى والذى بلغت نسبة تنفيذه 77 % بتكلفة قدرها 5.4 مليون جنيه ، المجمع الخدمى والذى بلغت نسبة تنفيذه 85 % ، محطة رفع صرف صحى سنبو الفرعية بتكلفة قدرها 35 مليون جنيه، إلى جانب تفقد أعمال رفع كفاءة نقطة شرطة سنبو الكبرى والتى بلغت نسبة التنفيذ بها 35 % بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه ومحطة مياه فرسيس والتى بلغت نسبة تنفيذها 100 %.

واختتمت الجولة فى قرية ميت الرخا بتفقد المحافظ أعمال إنشاء مدرسة السيدة عائشة الرسمية لغات بميت الرخا والتى بلغت نسبة تنفيذها 90% بتكلفة قدرها 6.7 مليون جنيه، مركز شباب ميت الرخا والذى بلغت نسبة تنفيذه 20% بتكلفة قدرها 6.4 مليون جنيه ، محطة مياه ميت الرخا والتى بلغت نسبة تنفيذها 20 % والوحدة الصحية بميت الرخا والتى بلغت نسبة تنفيذها 96 % بتكلفة قدرها 2 مليون جنيه.