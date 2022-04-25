محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير بطنطا

الغربية عادل ضرة

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية في بيان له، أن المحافظة أنشئت خلال العامين الماضيين محاور مرورية جديدة تساهم في تحقيق السيولة المرورية إلى جانب إضفاء المظهر الجمالي داخل المدن وجعلها متنفس حضاري للمواطنين، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها اليوم لمتابعة أعمال الرصف والتطوير الجارية بمدينة طنطا ، والتي شملت تفقد أعمال تطوير كورنيش طنطا وأعمال الرصف الجارية بمدينة ومركز طنطا.



بدأت الجولة بتفقد الكورنيش والذي يعتبر أهم محور مروري تم إنشاؤه على حدود مدينة طنطا بمحاذاة ترعة القاصد بدءاً من الطريق الزراعي إلى مدخل طنطا الجنوبي وصولاً إلى إستاد طنطا الرياضي وجامعة طنطا ومحور سبرباى المؤدى للمنطقة اللوجستية بطول 5400 م - عرض 25م .



وتابع المحافظ الأعمال الجارية في المرحلة الخامسة حيث تم الانتهاء من تدبيش ترعة القاصد وجاري تركيب الأرصفة والإنترلوك وأعمدة الإنارة الديكورية - وضع أشجار الزينة ، وبلغت نسب نهو الأعمال المراحل من الأولى حتى الرابعة 100% ، بينما بلغت نسبة إنجاز الأعمال بالمرحلة الخامسة 73% بتكلفة إجمالية للخمس مراحل 118 مليون جنيه.



واستكمل المحافظ جولته بتفقد طريق المعامل بميت حبيش والذي يعد محوراً مرورياً سيساهم في تحقيق السيولة المرورية بطريق طنطا السنطة القديم، من خلال ربط مدخل طنطا الشمالي من كوبري فاروق حتى نهاية قرية ميت حبيش دون المرور بالطريق القديم وذلك بتكلفة 6.6 مليون جنيه.



وتابع المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف بشارع الوفاء بمنطقة الإستاد والذي يتم توسعته ورصفه باعتباره رابطا حيويا بين منطقة الإستاد والكورنيش ،وفي منطقة كوبري جيهان تفقد المحافظ المنطقة المخصصة لعربات الطعام المتنقلة والذي شرفت على الانتهاء حيث وجه بسرعة نهو الأعمال لبدء تشغيل عربات الطعام أول أيام العيد .



واختتمت الجولة بتفقد أعمال الرصف بطريق شوبر بداية من شارع اللواء جابر وحتى الربط بأعمال الرصف بحي أول طنطا بطول 1 كم وعرض 16 متر حيث تم الانتهاء من فرد طبقة الأثاث وجاري العمل بتركيب الأرصفة والبلدورات تمهيدا لفرد طبقة الأسفلت .



رافق المحافظ خلال جولته محمود عيسى رئيس حي ثاني طنطا ، المحاسب حسام عبد اللطيف رئيس مركز ومدينة طنطا و عادل داوود.

