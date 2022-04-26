محافظ الدقهلية يحيل 52 محضرا بمخالفات فى مجال المخابز والأسواق للنيابة العامة

الدقهليه شريف الديب

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجارى.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

وفي هذا الصدد، قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والمحلات ومنافذ بيع السلع الغذائية والتموينية والاسواق بنطاق مراكز ومدن المنصورة وميت غمر اسفرت عن تحرير 52 محضرا في مجال المخابز والاسواق بالمراكز المذكورة وقرر " مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشان حملات التفتيش والرقابه التموينية نطاق المراكز المشار اليها..

ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة التموين أن الحملات التي تم تنفيذها للمرور علي المخابز والأسواق شملت بندر المنصوره ومركز المنصوره وبندر ميت غمر وأن المحاضر التي تم تحريرها شملت 26 محضرا نقص وزن للمخابز المدعمه و8 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومحضر توقف عن الانتاج بدون إذن مسبق ومحضر عدم نظافة ادوات عجين و6 محاضر عدم احتفاظ بسجل تفتيش و5 محاضر تصرف في دقيق بلدي ومحضر تصرف تاجر تمويني بإجمالي مبلغ 5042 جنيه ومحضرين جنح غلق تاجر تمويني ومحضرين جنح عدم إعلان عن الاسعار.

وأشار لاستمرار الحملات من خلال المديريه لمتابعة المخابز وضبط الأسواق علي مستوي المحافظة تنفيذا لتكليفات السيد محافظ الدقهلية.. ووجه"مختار" لإتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين ومتابعة تصرفات النيابة في المحاضر المشار إليها.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير إحتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى .

















