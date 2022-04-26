طرق للوقاية من دهون البطن .. أبرزها ممارسة الرياضة وتناول الألياف

نهير عبد النبى

زيادة الوزن والسمنة المفرطة من المشاكل التى يعانى منها الكثيرون وتزيد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة ومنها مرض القلب والسكر والضغط كما تعتبر دهون البطن والترهلات الزائدة من المشاكل المزعجة ايضا.

وحسب ما ذكره موقع clevelandclinic أثبت الباحثون أن الدهون الزائدة حول أعضائنا تزيد من خطر الإصابة بأمراض التمثيل الغذائي ، بما في ذلك:

-مرض السكري .

-مرض الكبد الدهني.

-أمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول.

-متلازمة تكيس المبايض .

يزيد الوزن الزائد أيضًا من خطر الإصابة بانقطاع النفس النومي وآلام المفاصل وأشكال مختلفة من السرطان.

وهناك بعض النصائح تساعد على الحد من دهون البطن والوزن الزائد وهى:

-التمرينات وتدريبات القوة



تساعد التمارين التي تزيد من معدل ضربات القلب وتجعلك تتعرق على إنقاص الوزن بشكل عام سواء كانت الدهون الحشوية أو الدهون الموجودة تحت الجلد، و تعمل التمارين الهوائية على حرق السعرات الحرارية بشكل عام وتساعدك على تقليل إجمالي الدهون في الجسم ، خاصةً إذا قمت بإجراء تغييرات في نظامك الغذائي في نفس الوقت.

-قلل من السكر المضاف والمشروبات ذات السعرات الحرارية العالية



يرتبط استهلاك الكثير من السكر المضاف بالوزن الزائد الذي من المحتمل أن يتراكم حول خصرك، المشروبات المحلاة بالسكر والإفراط في شرب عصير الفاكهة يزيد من خطر زيادة الوزن والدهون.

-تخلص من التوتر قدر الإمكان



إذا كنت تشعر بالتوتر ، فمن المحتمل أن يطلق جسمك هرمون التوتر الكورتيزول في مجرى الدم، في حين أن هذا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن ، إلا أن هناك صلة قوية بين زيادة الكورتيزول وكميات أعلى من الدهون الحشوية.

-تناول المزيد من الألياف



يمكن أن يساعدك تناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الحمص والعدس والموز على الشعور بالشبع لفترة أطول، تحتوي هذه الأطعمة على كمية عالية من الألياف القابلة للذوبان ، والتي يمكن أن تبطئ مرور الطعام من المعدة إلى الأمعاء عن طريق الذوبان في الماء وتشكيل مادة هلامية.

كما أن بناء نظام غذائي متوازن يشمل الحبوب الكاملة والفواكه والخضروات يؤدي إلى المزيد من الألياف في وجباتنا الغذائية.

-قلل من تناول الطعام في وقت متأخر من الليل



تناول الطعام فى وقت متأخر فى الليل يزيد الوزن ودهون البطن ، لذلك ينصح بتجنب تناول الطعام فى الليل.