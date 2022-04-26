اليوم السابع
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شهود عيان عن حريق سوق المنشية: كهرباء زيادة بعد عودة التيار السبب فى الحادث

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 04:19 م
شهود عيان عن حريق سوق المنشية: كهرباء زيادة بعد عودة التيار السبب فى الحادث جانب من الحريق
الإسكندرية أسماء على بدر

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قال سكان عقار سوق المنشية الذى اشتعلت فيه النيران بالإسكندرية أنه فى الساعة الثامنة صباحا انقطع التيار الكهربائى عن المنطقة بالكامل وفور عودته فوجئوا بأصوات "فرقعة" وانفجار كبير واتشعلت من بعدها النيران.

 

وأضافوا لـ"اليوم السابع"، أن النيران ظلت 3 ساعات متواصلة حتى الساعة 11 صباحا والحماية المدنية تحاول السيطرة عليها حتى تمكنت من ذلك فى النهاية، ولكن بعد عناء كبير نظرا لضيق الشوارع الداخلية فى السوق.

 

وكانت قد سيطرت الحماية المدنية بالإسكندرية صباح اليوم، على حريق نشب فى سوق الورق بالمنشية بوسط المدينة والدفع بسيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق .

 

البداية تلقى اللواء محمود ابو عمره مدير أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بنشوب حريق فى احد الشوارع الداخلية لسوق المنشية بوسط المدينة وتم إبلاغ الحماية المدنية والدفع ب10 سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى معاينة النيابة العامة لمعرفة سبب اندلاع الحريق.


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