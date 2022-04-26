ندب الأدلة الجنائية لمعاينة آثار حريق محال سوق المنشية فى الإسكندرية

الإسكندرية - أسماء على بدر

قررت نيابة المنشية بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول نشوب حريق هائل فى عدد من المحال التجارية بسوق المنشية بحى الجمرك بالإسكندرية، وندب خبراء الأدلة الجنائية لمعاينة اثار الحريق لبيان سبب الحريق.

كما قررت النيابة العامة تشكيل فريق للانتقال إلى مكان الحريق لإجراء المعاينة اللازمه وحصر التلفيات، وسؤال المصابين حول الحادث وشهود العيان، والاطلاع على تقرير الاشتراطات السلامة المهنية وتقرير الحماية المدنية. تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من مأمور قسم شرطة المنشية، يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمحال بسوق الأدوات المدرسية المعروف بـ" سوق الورق"، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية رفقة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة الأولية والفحص تبين نشوب حريق هائل بمحل بسبب ماس كهربائى وامتداده إلى عدد من المحال المجاورة، مما أسفر عن تفحم محتوياتها وتصاعد ألسنة الدخان، وإصابة 10 أشخاص باختناق وتم إسعاف 5 منهم داخل سيارة الاسعاف بموقع الحريق ونقل 5 منهم إلى المستشفى الأميرى الجامعى لتلقى العلاج اللازم، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وتحرر محضر بالواقعة.

واشتعلت النيران فى أحد المحلات حتى وصلت إلى أكثر من 10 محلات و3 منازل وتم السيطرة على الحريق وذلك بسبب ماس كهربائى .

البداية تلقى اللواء محمود ابو عمره مدير أمن الإسكندرية بلاغا يفيد بنشوب حريق فى احد الشوارع الداخلية لسوق المنشية بوسط المدينة وتم إبلاغ الحماية المدنية والدفع ب10 سيارات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق.



اثار-الحريق-المدمرة-على-المحلات



اصحاب-المحلات-يرفعون-الانقاض-من-محلاتهم



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الحريق-دمر-عدد-كبير-من-محلات-السوق



الدفاع-المدنى-يسيطر-على-حريق-سوق-المنشية



جانب-من-اثار-الحريق



جانب-من-الخسائر-الفادحة



جانب-من-رفع-اثار-الحريق-بعد-السيطرة-عليه



جانب-من-سيارات-الاطفاء