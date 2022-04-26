رئيس مدينة الأقصر يتابع حملات رفع كفاءة منظومة النظافة بالشوارع

الأقصر – أحمد مرعى

تابع اللواء دكتور على الشرابى رئيس مدينة الأقصر الخطة التى وضعتها المدينة للارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطنين خاصة النظافة العامة، تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة تنظيم حملات النظافة المستمرة ومتابعة الحالة العامة بالشوارع.

كما تابع أعمال حملات النظافة بشوارع حى شمال برفقتة أحمد عوض الله رئيس المنطقة، استهدفت الحملات تفريغ صناديق القمامة والنظافة، ورفع المتولد اليومى من القمامة والأتربة والمخلفات، بشوارع المركز الحضرى للمرأة، والبحاروة، والدائرى بالنجع الطويل.

وتابع العمل بحى جنوب، حيث تم عمل حملة نظافة عامة على شارع التلفزيون بدايهً من شارع الخليج وصولاً حتى ثلاجه رومانى وشارع على بن أبى طالب، فضلاً عن إستكمال رفع كفاءة الجزر وترميم البلدورات بشارع الخليج، وذلك بمشاركة حسن عبده رئيس المنطقة وبمعاونة عمر فتحى ومحمد عبده نائبى رئيس المنطقة، وسمير سعود نائب رئيس منطقة جنوب لشؤون النظافة.

وتم تنفيذ حملات نظافة بمنطقة شرق، استهدفت تفريغ الصناديق من منطقة البوتجاز والصرف الصحى وشارع 14 أبو قرن وقرية سيدى المنصورى وشارع النزهة ومنطقة شل وشارع 25 ومعمل البيض وحسيب القوصي، بالإضافة إلى شارع سياله بدران وصناديق القمامة بشارع النقذى وشارع ترعة العرب، بمشاركة حسام العمدة رئيس المنطقة، وعبد الحق فتحى نائب رئيس المنطقة، كما تم تنفيذ حملة نظافة بمنطقة وسط استهدفت شارع صلاح سالم قبلى بالتنسيق مع فرقة التدخل السريع، بمشاركة أيمن حسين رئيس المنطقة.

وشدد رئيس مدينة الأقصر على مواصلة أعمال النظافة والتجميل، وإزالة المتولد اليومى من القمامة والتراكمات أولاً بأول بالمدينة والمناطق المختلفة، كما تابع أعمال إزالة مطب غير قانونى بالنجع الطويل بالتنسيق مع حملة المعدات، وذلك للقضاء على العشوائية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى لمدينة الأقصر.



















