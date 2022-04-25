رصد وإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة المطار بمدينة الأقصر.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

تمكن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر ، من إيقاف أعمال بناء مخالف بنجع الفاخورة بمنطقة المطار، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن بالتصدي بكل حزم لكل أنواع البناء المخالف.

وتم رصد هذة المخالفة أثناء المرور اليومي، عبارة عن تجهيز شدة خشبية لسقف الدور الثالث علوى بمسطح 80 م2، وتم إيقاف الأعمال وفك الشدة الخشبية قبل البدء فى الأعمال، بمشاركة شعبان طايع رئيس المنطقة، ومحمد صالح، مشرف الإدارة الهندسية عن منطقة المطار، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

من جانبه أكد رئيس مدينة الأقصر، أنه جار تكثيف المتابعة على مدار اليوم خاصة خلال فترة الإجازات لرصد أي مخالفة بناء وإزالتها فى المهد فوراً، لافتاً إلى أهمية التزام جميع المواطنين باتباع اللوائح والقرارات المنظمة لأعمال البناء حتى لا يضع أحدا نفسه تحت طائلة القانون.

وفى نفس السياق قاد رجال مدينة الأقصر، حملى لإزالة التعديات بالطرق الرئيسية والفرعية ورفع إشغالات الباعة الجائلين بمختلف شوارع المحافظة منعا للمظاهر العشوائية وتحقيقاً للانضباط، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وخرجت تلك الحملات تحت إشراف ومشاركة الدكتورة هدى المغربي سكرتير عام مساعد محافظة الأقصر، وقيادة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، وذلك بالتنسيق مع إدارة شرطة المرافق، تحت إشراف المقدم خالد الغول مدير الإدارة، حملة مكبرة لإزالة التعديات وإشغالات الباعة الجائلين، إلى جانب متابعة تنفيذ حملات النظافة المستمرة، واستهدفت الحملة شارع منشأة العماري الرئيسى بمنطقة المطار ، وذلك لتحقيق الإنضباط العام ورفع وإزالة كافة المظاهر العشوائية علي الأرصفة ، حفاظاً على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر.



رصد وإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة المطار بمدينة الأقصر (1)



رصد وإيقاف أعمال بناء مخالف بمنطقة المطار بمدينة الأقصر (2)