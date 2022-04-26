تموين بورسعيد: توريد 185 طن قمح للشون والصوامع الحكومية

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، عن توريد 185 طنا و969 كيلوجرام قمح للشون والصوامع الحكومية منذ بداية موسم حصاد القمح حتى اليوم.

وأكد على أنه جرى التسليم في وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي، والتي تعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 مساءً خلال شهر رمضان المبارك بما في ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

وأشار إلى أن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وجه جميع الجهات المعنية بالعمل على تذليل كافة العقبات، وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين، مشددًا على تكثيف حملات الرقابة على الطرق لمنع خروج أي كميات من القمح خارج نطاق المحافظة.

يشار إلى أن مساحة الأراضي المنزرعة بالقمح هذا العام في بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، وتبلغ إنتاجية الفدان من 16 إلى 18 طنا، ومن المتوقع أن يبلغ نتاج محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي، كما يخصص حافز إضافي 65 جنيها لكل أردب يورده المزارع.