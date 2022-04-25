تموين بورسعيد: توريد 131 طن قمح للشون والصوامع الحكومية

بورسعيد - محمد عزام

أعلن ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، اليوم الإثنين، عن توريد 131 طنا و628 كيلوجرام قمح للشون والصوامع الحكومية منذ بداية موسم حصاد القمح حتى اليوم.

وأكد على أنه جرى التسليم فى وجود اللجان الفنية المتخصصة لفرز واستلام القمح المحلي، والتى تعمل من الساعة 8 صباحًا وحتى 4 مساءً خلال شهر رمضان المبارك بما فى ذلك العطلات الرسمية والإجازات.

يشار إلى أن مساحة الأراضى المنزرعة بالقمح هذا العام فى بورسعيد بلغت 15 ألف فدان، منهم 4 آلاف فدان بمنطقة سهل الطينة و11 ألف فدان بجنوب بورسعيد، وتبلغ إنتاجية الفدان من 16 إلى 18 طن، ومن المتوقع أن يبلغ نتاج محصول القمح 35 ألف طن عقب نهاية حصاد محصول القمح للموسم الحالي، كما يخصص حافز إضافى 65 جنيه لكل أردب يورده المزارع.