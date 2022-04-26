اليوم السابع
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الثلاثاء، 26 أبريل 2022 02:45 م
أكرم القصاص
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انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى ببرج العرب

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:35 م
انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى ببرج العرب قطع مياه
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت شركة مياة الاسكندرية عن انقطاع المياه، اليوم الثلاثاء، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية، خاصة مدينة برج العرب الساحل الشمالى من الكيلو 34 وحتى مدينة الحمام.

وأشارت شركة مياه الإسكندرية  فى بيان صادر اليوم، إلى أن انقطاع المياه يأتى بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى بمدينة برج العرب ومغذى للساحل الشمالى الإسكندرية، مما يؤدى إلى إنقطاع المياه عن مناطق من برج العرب و الساحل الشمالى من الكيلو 34 وحتى مدينة الحمام، وسيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال إصلاح الخط.

وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال علي رقم 125 من أي خط أرضى او علي 035815700   
 

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غرب الاسكندرية

الاسكندرية

مياه الشرب

انقطاع مياه الشرب

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