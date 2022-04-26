انقطاع المياه عن غرب الإسكندرية بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى ببرج العرب

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياة الاسكندرية عن انقطاع المياه، اليوم الثلاثاء، وذلك عن عدة مناطق غرب الإسكندرية، خاصة مدينة برج العرب الساحل الشمالى من الكيلو 34 وحتى مدينة الحمام.



وأشارت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أن انقطاع المياه يأتى بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى بمدينة برج العرب ومغذى للساحل الشمالى الإسكندرية، مما يؤدى إلى إنقطاع المياه عن مناطق من برج العرب و الساحل الشمالى من الكيلو 34 وحتى مدينة الحمام، وسيتم إعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال إصلاح الخط.



وناشدت المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجي الاتصال علي رقم 125 من أي خط أرضى او علي 035815700

