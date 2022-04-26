المرصد الإعلامى لصندوق مكافحة الإدمان يعلن خلو 7 أعمال درامية من مشاهد التعاطى

كتب مدحت وهبة

يستمر المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي في رصد التناول الدرامي لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة طوال شهر رمضان المبارك 2022 وتحليلها من خلال نخبة من أساتذة الإعلام والطب النفسي وعلم الاجتماع في سياق دوره الذى رسمته له وثيقة التزام صناع الدراما بالتناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية.

وأشاد المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بالأعمال الدرامية التي جاءت خالية من مشاهد تعاطى المواد المخدرة خلال أول 3 أسابيع من شهر رمضان 2022 ، بواقع 7 مسـلسـلات وهم "مكتوب عليا – عودة الأب الضال - النقطة العمياء - الاختيار 3 - بيت الشدة - رانيا وسكينة - ملف سري" بينما تميزت مسلسلات "المداح - الكبير أوي 6 - في بيتنا روبوت 2 " خلوها من مشاهد التدخين والتعاطي.

وأوضحت بيانات تحليل مشاهد التدخين والمخدرات التي قام بها المرصد الإعلامي للصندوق إلى أن دراما رمضان 2022 حتى الآن وما تتضمنه من مشاهد التدخين وتعاطى المخدرات لم تروج لثقافة تعاطى المخدرات التي تدعم انتشار المفاهيم المغلوطة ومنها ارتباط المخدرات بنسيان الهموم والتغلب على المشاكل وغيرها من المعتقدات الخاطئة

وكشف المرصد الإعلامي للصندوق في نتائجه خلال أول ثلاثة أسابيع من شهر رمضان 2022 وجود 3.6% من إجمالي المساحة الزمنية للأعمال الدرامية مشاهد تدخين و0.6% مشاهد تعاطى وتشير البيانات الأولية إلى خلو الأعمال حتى الآن من مشاهد تدخين وتعاطى الأطفال مع التزام صناع الدراما للعام الثالث علي التوالي بوجود تصنيف عمري للأعمال الدرامية .

وخلال أحداث الحلقة ال 17 من مسلسل "سوتس " suits بالعربي ،كشف "شريف " والذى يجسد دوره الفنان مصطفى درويش لأحد أصدقائه فى المسلسل ويجسد دور صديقه الفنان أحمد داود بأن زوجته توفيت بمرض سرطان الرئة بسبب التدخين وأن لديه ابنه 15 عاما كانت تدخن لكنه نجح فى إقلاعها عن التدخين حفاظا على حياتها بعد وفاة زوجته مؤكدا بانه عندما يرى منتجات التبغ يتعمد تقطيعها وفرمها لعدم الرجوع الى التدخين مره أخرى .

جدير بالذكر بأن متوسط المساحة الزمنية لمشاهد التدخين خلال الثلاث سنوات الماضية كانت 4%، بينما كانت مشاهد التعاطي تمثل نسبة 1.5% ،وانه بالتواصل المستمر مع صناع الدراما للالتزام بالوثيقة التي تم إطلاقها بالتعاون مع نقابة المهن التمثيلية بشأن التناول الرشيد لظاهرة التدخين وتعاطى المواد المخدرة أدى الى انخفاض نسب مشاهد التدخين والتعاطي في الأعمال الدرامية على مدار السنوات الماضية