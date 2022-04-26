الرئيس السيسي: دعم الأشقاء العرب فى 2013 وما بعدها أسهم فى الحفاظ على الدولة

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار، هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت، موضحا خلال إفطار الأسرة المصرية، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى.

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء لاسيما أن السنوا الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد ككبير من الوزراء ورجال الدولة.



الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية



الرئيس السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية



الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية



شيخ الأزهر والبابا تواضروس

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إفطار الأسرة المصرية (19)



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