الرئيس السيسي بإفطار الأسرة المصرية: عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته للمدعوين فى إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء: على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية.

كان المدعون والمشاركون فى حفل إفطار الأسرة المصرية، توافدوا إلى مقر الإفطار، الذى يقام بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

كما يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.



الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية



الرئيس السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية



الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية



شيخ الأزهر والبابا تواضروس

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