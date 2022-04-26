اليوم السابع
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الرئيس السيسي بإفطار الأسرة المصرية: التحديات كانت عظيمة لكن نجاحاتنا أعظم

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 07:26 م
الرئيس السيسي بإفطار الأسرة المصرية: التحديات كانت عظيمة لكن نجاحاتنا أعظم الرئيس عبد الفتاح السيسى

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل منذ قليل، إلى مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية.

كان المدعون والمشاركون فى حفل إفطار الأسرة المصرية، توافدوا إلى مقر الإفطار، الذى يقام بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

كما يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.

 

 

 

 
الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية
الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية

 

الرئيس السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية
الرئيس السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية

 

 

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية
الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية

 

 

شيخ الأزهر والبابا تواضروس
شيخ الأزهر والبابا تواضروس

 

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إفطار الأسرة المصرية (1)

 

إفطار الأسرة المصرية (2)
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إفطار الأسرة المصرية (3)
إفطار الأسرة المصرية (3)

 

إفطار الأسرة المصرية (4)
إفطار الأسرة المصرية (4)

 

إفطار الأسرة المصرية (6)
إفطار الأسرة المصرية (6)

 

إفطار الأسرة المصرية (7)
إفطار الأسرة المصرية (7)

 

إفطار الأسرة المصرية (8)
إفطار الأسرة المصرية (8)

 

إفطار الأسرة المصرية (9)
إفطار الأسرة المصرية (9)

 

إفطار الأسرة المصرية (10)
إفطار الأسرة المصرية (10)

 

إفطار الأسرة المصرية (11)
إفطار الأسرة المصرية (11)

 

إفطار الأسرة المصرية (12)
إفطار الأسرة المصرية (12)

 

إفطار الأسرة المصرية (13)
إفطار الأسرة المصرية (13)

 

إفطار الأسرة المصرية (14)
إفطار الأسرة المصرية (14)

 

إفطار الأسرة المصرية (15)
إفطار الأسرة المصرية (15)

 

إفطار الأسرة المصرية (16)
إفطار الأسرة المصرية (16)

 

إفطار الأسرة المصرية (17)
إفطار الأسرة المصرية (17)

 

إفطار الأسرة المصرية (18)
إفطار الأسرة المصرية (18)

 

إفطار الأسرة المصرية (19)
إفطار الأسرة المصرية (19)

 

إفطار الأسرة المصرية (20)
إفطار الأسرة المصرية (20)

 

إفطار الأسرة المصرية (21)
إفطار الأسرة المصرية (21)

 


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الاسرة المصرية

افطار الاسرة المصرية

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