اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية.. صور

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 06:39 م
الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية.. صور الرئيس السيسي

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ قليل، إلى مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية.

كان المدعون والمشاركون فى حفل إفطار الأسرة المصرية، توافدوا إلى مقر الإفطار، الذى يقام بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إلى مقر الحفل.

 

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

 

كما يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.


 

الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية
الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية

الرئيس السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية
الرئيس السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية

الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية
الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية

شيخ الأزهر والبابا تواضروس
شيخ الأزهر والبابا تواضروس

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السيسي

الرئيس السيسي

افطار الاسرة المصرية

الاسرة المصرية

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