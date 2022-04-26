الرئيس السيسى: تكليف الحكومة بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح

كتب أحمد عرفة

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، أنه كلف الحكومة وكافة الأجهزة المعنية بتعزيز كافة أوجه الدعم المقدم لمزارعى القمح فى مصر بزيادة المحفزات المقدمة للمزارعين سواء كانت مادية أو خدمية.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم، الثلاثاء، إطلاق مبادرة لدعم وتوطين الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في توسيع القادة الصناعية للصناعات الكبرى والمتوسطة.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إن خطواتنا كانت ثابتة وراسخة وعزيمتنا لا تلين من أجل تحقيق البقاء والبناء لمصرنا العزيزة، متابعا: التحديات كانت عظيمة لكن نجاحاتنا أعظم.

وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية: استنفدنا الاحتياطي النقدي في فترة مليئة بالأزمات، ولم يكن بمقدور أي رئيس أن يتجاوز تلك الأزمة.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال إفطار الأسرة المصرية، إن المواطن المصري تحمل الآثار الناجمة عن تنفيذ برنامج طموح وضروري للإصلاح الاقتصادي، وذلك بالتوازي مع إعادة بناء وتطوير البنية التحتية للدولة.

ولفت الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن ما تم عرضه في مسلسل الاختيار، هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت، موضحا خلال إفطار الأسرة المصرية، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن نجاحاتنا كانت أعظم.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إفطار الأسرة المصرية: عهدي معكم دائماً الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء لوجه الله سبحانه وتعالى.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، إن دعم الأشقاء العرب في 2013 وما بعدها أسهم في الحفاظ علي الدولة المصرية.

وهنأ الرئيس عبد الفتاح ‫السيسي، الشعب المصري مسلميه ومسيحييه بالأعياد المباركة خلال حفل إفطار الأسرة المصرية.

رحب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، بشيوخ سيناء قائلا: أشكركم على تعاونكم مع الدولة، ونستهدف تحقيق تنمية حقيقية في سيناء.

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، كما يشارك في حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.



الرئيس السيسى فى حفل إفطار الأسرة المصرية



الرئيس السيسي فى حفل إفطار الأسرة المصرية



الرئيس السيسي يصل مقر انعقاد إفطار الأسرة المصرية



شيخ الأزهر والبابا تواضروس

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