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إكسترا نيوز: وصول المدعوين والمشاركين فى حفل إفطار الأسرة المصرية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 05:48 م
إكسترا نيوز: وصول المدعوين والمشاركين فى حفل إفطار الأسرة المصرية إفطار الأسرة المصرية
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة إكسترا نيوز، فى خبر عاجل لها منذ قليل، وصول المدعوين والمشاركين فى حفل إفطار الأسرة المصرية، الذى يقام اليوم بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إلى مقر الحفل.

 

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس السيسى.

 

كما يشارك فى حفل إفطار الأسرة المصرية عدد كبير من الوزراء ورجال الدولة.


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