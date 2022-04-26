إعدام أكثر من 2 طن أغذية فاسدة وغلق 12 منشأة مخالفة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

كثفت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية حملات مكثفة لمراقبة الأسواق، التي أسفرت عن إعدام أكثر من 2 طن أغذية فاسدة وغلق 12 منشأة بالمحافظة تزامناً مع قرب العيد، ذلك فى إطار خطة الوزارة بتكثيف الحملات علي المنشآت الغذائية والأسواق، لضمان وصول غذاء آمن حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين، وخاصة خلال احتفالات الأعياد.

وشنت فرق مراقبة الأغذية بالمديرية، والإدارات الصحية بمحافظة الشرقية، صباح اليوم الثلاثاء حملات مكثفة للمرورعلي المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة.

وأسفرت جهود هذه الحملات عن ضبط 12 منشأة غذائية بها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتعمل بدون ترخيص، وتمثل خطر داهم علي الصحة العامة للمواطنين، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت، كما تم إعدام 2 طن و333 كجم أغذية مختلفة ولحوم ومعجنات وأسماك وحلوي، لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما تم سحب 96عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وتحرير 5 محضر جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود علي استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، خاصة خلال هذه الفترة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، وعدم التهاون في إتخاذ أي إجراءات من شأنها المساس بصحة وسلامة المواطنين بمحافظة الشرقية، مقدماً الشكر لجميع فرق مراقبة الأغذية والمشاركين في هذا العمل حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.