اليوم السابع
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إصابة 8 أشخاص باختناق إثر نشوب حريق فى منزلين بالشرقية

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:45 ص
إصابة 8 أشخاص باختناق إثر نشوب حريق فى منزلين بالشرقية حريق - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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أصيب 8 أشخاص بحالات اختناق، إثر نشوب حريق في منزلين بناحية عزبة أبو النور التابعة لمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده، ونقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، بنشوب حريق بناحية عزبة أبو النور التابعة مركز أبو كبير.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، ودفعت إدارة الحماية المدنية بسيارات الإطفاء، وتم السيطرة علي الحريق وإخماده، وبالفحص تبين نشوب الحريق في منزلين بالطوب الأبيض ومعروشة بالخشب والسدة عبارة عن منافع، ولم يسفر الحريق عن أية خسائر بشرية سوي إصابة 8 أشخاص بحالات اختناق، وجري نقل المصابين إلى مستشفى أبو كبير المركزي وخروجهم عقب تلقيهم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



 


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