إصابة 5 أشخاص فى تصادم سيارة مع توك توك بالحسينية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين السحجات والكدمات والجروح، إثر تعرضهم حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك بطريق أبو شميس بدائرة مركز الحسينية بمحافظة الشرقية.

البداية كانت بتلقى الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا بوقوع حادث تصادم سيارة ربع نقل مع توك توك بطريق أبو شميس بدائرة مركز الحسينية، وأسفر الحادث عن إصابة رجل و4 سيدات بإصابات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى الحسينية المركزى، لإسعافهم وتلقى العلاج اللازم، وتحرير محضر بالواقعة، وتم رفع أثار الحادث وتسير الحركة المرورية أمام حركة المركبات المتحركة والمارة.