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إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى شمال أسوان..لايف

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 01:58 ص
إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم على الطريق الصحراوى شمال أسوان..لايف حادث - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أصيب 10 أشخاص مساء الاثنين، فى حادث تصادم وقع بمدخل مدينة السباعية على الطريق الصحراوى الغربى شمال محافظة أسوان، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى.

تلقى مرفق إسعاف أسوان تحت إشراف الدكتور محمد الدخيلى مدير المرفق، بلاغاً بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أحدهما ميكروباص أجرة والأخرى نقل بمدخل مدينة السباعية على الطريق الصحراوى الغربى شمال محافظة أسوان، ووجه مدير المرفق بالدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث.

وتبين بعد وصول سيارات الإسعاف، أن الحادث أسفر عن إصابة 10 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى إدفو لتلقى العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


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