إصابة نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس بفيروس كورونا

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل بثته منذ قليل، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس ؟أصيب بفيروس كورونا، موضحة أن كامالا هاريس ستعزل نفسها فى مقر إقامتها، ولافتة إلى أن كامالا هاريس ستستأنف عملها في البيت الأبيض بعد تعافيها من كورونا.

وفى وقت سابق، قال الدكتور تيدروس ادهانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، إن جائحة كورونا كشفت عن عيوب أساسية في البنية الصحية العالمية، تغذيها أوجه عدم المساواة الأساسية العميقة، بين البلدان وداخلها، والتي أعاقت قدرتنا على السيطرة على هذا الفيروس، مؤكدا، إنه من الضروري أن نعمل على أساس الدروس الصعبة التي تعلمناها خلال العامين الماضيين.

وأضاف، يجب أن نجتمع معًا لتعزيز دفاعات العالم ضد الأوبئة والأزمات الإنسانية والكوارث وحالات الطوارئ الصحية الأخرى في المستقبل، حتى نتمكن من التخفيف من آثارها على النظم الصحية والمجتمعات والاقتصادات، لأن شيئًا واحدًا نعرفه على وجه اليقين هو أنه ستكون هناك حالات طوارئ صحية عالمية في المستقبل، وحان الآن وقت الاستعداد وإصلاح الثغرات في أنظمتنا الحالية.