نشاط رياح وارتفاع مؤقت للحرارة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

كتب محمود راغب



وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى: - الثلاثاء 26 أبريل: شبورة مائية علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء . كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل ، حيث تشهد البلاد، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.شبورة مائية علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجة البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة



- الأربعاء 27 أبريل: شبورة مائية علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجة البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة



- الخميس 28 أبريل: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة - الجمعة 29 أبريل: ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.



- السبت 30 أبريل: نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.