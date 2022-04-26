اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

نشاط رياح وارتفاع مؤقت للحرارة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 11:03 ص
نشاط رياح وارتفاع مؤقت للحرارة وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس حتى الأحد المقبل حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن  حالة الطقس المتوقعة من اليوم الثلاثاء حتى الأحد المقبل ، حيث تشهد البلاد، طقسا حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، وشمال الصعيد وجنوب سيناء،  معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى و شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. 

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- الثلاثاء 26 أبريل: 

شبورة مائية علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .
 
 نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجة البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- الأربعاء 27 أبريل: 

شبورة مائية علي بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء .

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى و الوجة البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة

- الخميس 28 أبريل: 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة

- الجمعة 29 أبريل: 

ارتفاع مؤقت فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

- السبت 30 أبريل: 

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.


- الأحد 1 مايو: 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 


حالة الطقس

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس غدا

حالة الطقس في الإسكندرية

حالة الطقس في القاهرة

حالة الطقس الان

حاله الطقس

حالة الطقس في مصر

الطقس في مصر

حاله الطقس اليوم

حالة الطقس فى القاهرة

هيئة الارصاد الجوية

حالة الطقس الان في القاهرة

اخبار الطقس غدا

اخبار الطقس اليوم

اخبار الطقس في مصر

اخبار الطقس الان

حاله الطقس غدا

الطقس في الأيام المقبلة

الطقس اليوم فى مصر

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: أجواء حارة بكافة الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة تصل 37 درجة الجمعة

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 10:37 ص

موجة حارة تتعرض لها البلاد والأرصاد تحذر.. فيديو

الثلاثاء، 26 أبريل 2022 09:00 ص

الأرصاد: ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة الجمعة.. والقاهرة تسجل 36 درجة

الإثنين، 25 أبريل 2022 04:30 م

أتربة عالقة وغبار تغطى سماء الجمهورية.. هيئة الأرصاد: البلاد تتأثر قادمة من شبه الجزيرة العربية.. وتوجه النصائح للمواطنين بغلق النوافذ.. وتكشف: ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة الجمعة والعظمى بالقاهرة تصل 36 درجة

الإثنين، 25 أبريل 2022 04:00 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة