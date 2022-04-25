نقابة الأطباء تدرس إنشاء مستشفى تابعة للجنة مصر العطاء لعلاج غير القادرين

كتبت آية دعبس

قال الدكتور خالد أمين عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر لجنة مصر العطاء ، أن اللجنة تتوجه حالياً لتقديم الخدمة لأول مرة في تاريخها، حيث يتم اتخاذ الإجراءات نحو إنشاء مستشفى تابعة للجنة مصر العطاء، موضحا أن موارد اللجنة قائمة فقط على تبرعات المواطنين من جميع الفئات، لتقديم الخدمات فى المجال الصحى ولعلاج المرضى غير القادرين، وبعض أنشطة فى الدعم الاجتماعى خاصةً في الأزمات والكوارث.

والتقى الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، والدكتور خالد أمين عضو مجلس نقابة الأطباء، مقرر لجنة مصر العطاء مع عدد من أطباء دفعة 2007 القصر العينى، حيث تلقت اللجنة تبرعات لتنفيذ مشروعات خيرية يحددها المتبرعون، من ناحيته أكد الدكتور حازم الحداد أحد أطباء دفعة 2007 القصر العيني على أن نقابة الأطباء هي البيت الأكثر أماناً لتلقي تبرعاتهم وتنفيذ الدعم المجتمعي الذي يسعون إليه سواء في المجال الصحي أو الاجتماعي بشكل عام، مشيرا إلى أن أطباء دفعته لديهم الثقة في لجنة مصر العطاء والقائمين عليها، وهو ما دفعهم لأن يتقدموا بطلبهم لتتفيذ مساعيهم من خلال اللجنة.

وأضاف أمين،: أن هناك العديد من الأطباء يقومون بشكل متكرر بالتبرع لمساعدة المرضى، إلا أن هذه المبادرة من أطباء هذه الدفعة سيجعل تنفيذ الدعم منظما و تعود بأقصى فائدة على المستفيدين من الدعم، وحث مقرر لجنة مصر العطاء على تكرار هذه المبادرات من جميع الفئات وليس الأطباء فقط.